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Amasya’da traktör şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Amasya’da traktör şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

5.09.2026 16:01:00
Güncellenme:
DHA
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Amasya’da traktör şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Amasya'da şarampole devrilen traktörde bulunan 38 yaşındaki Erkan Polat hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Merkeze bağlı Karaçavuş köyü yolunda bugün saat 11.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Arslan Polat’ın (64) hakimiyetini kaybettiği 66 HN 315 plakalı traktör, tarla yolunda seyir halindeyken şarampole devrildi. Kazada Arslan Polat ile araçta bulanan oğlu Erkan Polat (38) ve akrabaları İbrahim Polat (76) ve Rıza Polat (55) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erkan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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