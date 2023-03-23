Amasya Üniversitesi dekanına 'intihal' soruşturması

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

Karakuş’un şikâyetinin ardından YÖK, iddiaların değerlendirilmesi açısından Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç’ın soruşturulması talebine izin verdi.

Soruşturma iznine ilişkin belgede, “Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç’ın profesör unvanını 2018 yılında aldığı esnada yüksek lisans ve doktora tezlerini sunması ve söz konusu tezlerin kabul edilmesi neticesinde profesör unvanına hak kazanması hususu göz önünde bulundurulduğunda yüksek lisans ve doktora tezlerinin kadrosunun bulunduğu Amasya Üniversitesi’ne gönderilerek üniversitenin Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Yönetmeliğine göre etik ihlali yönünden değerlendirilerek soruşturma yapılması ve kurulumuz başkanlığına bilgi verilmesinin gerektiği kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı.