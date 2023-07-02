Amasya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 06:51
Amasya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Onur Güleç yönetimindeki 34 LHM 657 plakalı minibüs, Kırca köyü mevkiinde Mustafa Tekin’in kullandığı 06 COC 095 plakalı otomobil ile çarpıştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine kaza yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhacıköy ve Merzifon’daki hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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