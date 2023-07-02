Amasya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Onur Güleç yönetimindeki 34 LHM 657 plakalı minibüs, Kırca köyü mevkiinde Mustafa Tekin’in kullandığı 06 COC 095 plakalı otomobil ile çarpıştı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
İhbar üzerine kaza yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhacıköy ve Merzifon’daki hastanelerine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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