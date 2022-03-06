Amatör futbol kulübü teknik direktöründen acı haber!
Teknik direktör Çağdaş Alkan, Edremit'te önündeki minibüse çarptı. Araçtan ağır yaralı olarak kurtarılan Alkan, hastanede hayatını kaybetti.
Olay Çanakkale-İzmir kara yolu Yolören Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan idaresindeki 10 KZ 434 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen Burak B'nin kullandığı 10 KT 775 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Alkan, bulunduğu araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İlgili Haberler
- Game of Thrones dizisinin yıldızı John Stahl hayatını kaybetti
- Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
- Oscar ödüllü yönetmen Tony Walton hayatını kaybetti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
En Çok Okunan Haberler
- 'Uçak sesi duyduğum zaman korkuyorum'
- Teknik direktör trafik kazasında hayatını kaybetti
- Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
- Oto hırsızlık çetesine eş zamanlı baskın
- Zelenskiy, Elon Musk ile görüştü
- 'Takımı ıslıklamayın!'
- Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan NATO çıkışı: Sinir bozucu
- CHP'den Tarım Bakanı Kirişçi'ye jet yanıt
- Son cemre toprağa düştü
- Otelde yangın çıktı, müşteriler kendini dışarı attı