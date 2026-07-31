Ambarlı Limanı'nda uyuşturucu operasyonu: 2,1 milyar liralık 'uyuşturucu' ağı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen iki operasyona ilişkin bilgi verdi.

Gürlek, Ambarlı Limanı’na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması hâlinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesi ele geçirildiğini duyuran Bakan Gürlek, maddelerin maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğunu aktardı.

Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip işlemleri gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Gürlek, "Olayda kullanılan TIR muhafaza altına alınmıştır." dedi.

3 şüpheli gözaltına alındığını belirten Gürlek, "Şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştur." diye konuştu.

Bakan Gürlek, suç ağının bütünüyle deşifre edilmesine yönelik çalışmaların da titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada ,İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde Ambarlı limanında Çin bayraklı HONG LI YUAN YANG isimli gemiden Hindistan ülkesinden gelen konteynerın taşındığı tırdan toplam maddi değeri 2,1 milyar TL değerinde 3 ton ağırlığında yeşil reçeteli ilaçların etken maddesi olan uyuşturucu maddelerden PREGABALİN maddesi ele geçirilmiş olup, gerçekleştirilen kontrollü teslimat faaliyeti ve teknik takip neticesinde uyuşturucu maddeye ve uyuşturucu maddeyi taşıyan tıra el konulmuş, olayla ilgili 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıslar gözaltı işlemlerinin tamamlanması sonrasında adli işlemler için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir. Soruşturma tüm yönleri ile ve büyük bir titizlik içerisinde devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."