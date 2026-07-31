Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ambarlı Limanı’nda yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ambarlı Limanı’nda yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

31.07.2026 22:46:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Ambarlı Limanı’nda yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığınca İstanbul Ambarlı Limanı’nda düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığınca İstanbul Ambarlı Limanı’nda düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’ye giriş yapmak üzere limana gelen bir konteyner, risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda şüpheli bulundu.

Konteynerde yapılan ayrıntılı aramada, ticari eşyaların arasına gizlenmiş toz formunda maddeler tespit edildi.

Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analizlerde, maddelerin pregabalin olduğu belirlendi.

Yaklaşık 3 ton uyuşturucu maddeye el konulurken, olaya ilişkin soruşturmanın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Ambarlı