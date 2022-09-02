Ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı
Kırıkkale'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; yaralılar da hastaneye kaldırıldı.
Hasta ihbarına giden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ait E.Ö'nün kullandığı 71 AAC 214 plakalı ambulansla H.C. idaresindeki 06 YA 5145 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi 1532. Sokak'ta çarpıştı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Çarpışmanın etkisiyle ambulans yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle sağlık görevlileri E.N.K. ve U.S. yaralandı. Hayati tehlikelileri bulunmayan yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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