Amedspor taraftarı ve Beşiktaş çArşı grubundan Narin Güran ve Rojin Kabaiş'in mezarına ziyaret

Kapak fotoğrafı: İlke TV

Amedspor maçı için Diyarbakır’da bulunan Beşiktaş’ın taraftar grubu çArşı, Amedspor taraftarlarıyla birlikte ilk olarak Narin Güran’ı, ardından Rojin Kabaiş’in mezarını ziyaret etti.

Baba Nizamettin Kabaiş’in de katıldığı buluşmada Gülistan Doku da unutulmadı.

Amedspor-Beşiktaş maçı öncesinde Diyarbakır’a gelen taraftar grupları, kentteki programları kapsamında ilk olarak Narin Güran’ın mezarını ziyaret ederek karanfiller bıraktı.

çArşı grubu daha sonra Rojin Kabaiş’in mezarına geçerek baba Nizamettin Kabaiş ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında baba Kabaiş ve taraftarlar Rojin için dualar okudu.

GÜLİSTAN DOKU UNUTULMADI

Ziyarette, Rojin Kabaiş ile birlikte 5 Ocak 2020’den bu yana Dersim’de kayıp olan ve akıbeti hala aydınlatılamayan Gülistan Doku’nun fotoğraflarının yer aldığı posterler açıldı. çArşı üyeleri, her iki ismi de mezar başında andı.

Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrenciyken 2024 yılında kaybolmuş, günlerce süren arama çalışmalarının ardından Van Gölü Sahili’nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ailesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adalet mücadelesini sürdürüyor.