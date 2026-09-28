Ameliyatta 'sağ-sol' karıştı iddiası: Hasta aynı gün yeniden ameliyat oldu!

Gebze'de yaşayan Murat Tarakçı, kulak ağrısı şikayetiyle Tuzla'da özel bir hastaneye başvurdu. Tarakçı'nın iddiasına göre yapılan tetkiklerde sağ orta kulağında sıvı birikmesi tespit edildi ve sağ kulağına işlem yapılmasına karar verildi.

Ameliyatın ardından uyandığında sol kulağında şiddetli ağrı hissettiğini belirten Tarakçı, görevlilere hangi kulağının ameliyat edildiğini sordu. Sol kulağına işlem yapıldığını öğrenince yanlışlık olduğunu sağlık ekibine bildirdiğini söyledi.

Hatanın fark edilmesinin ardından ameliyat ekibinin yeniden toplandığı, Tarakçı'nın aynı gün ikinci kez genel anestezi altında ameliyata alınarak bu kez sağ kulağına işlem yapıldığı belirtildi.

"YANLIŞ KULAĞIM AMELİYAT EDİLDİ"

Yaşadıklarını anlatan Tarakçı, şunları söyledi:

"Kulak ağrısı şikayetiyle hastanede muayene oldum. Yapılan test ve tetkikler sonucunda sağ orta kulağımda sıvı birikmesi olduğu tespit edildi ve ameliyata alındım. Ameliyat sonucunda, test ve tetkiklerde açıkça belirtilmesine rağmen yanlış kulağım ameliyat edildi. Ameliyattan çıktığımda sol kulağımda şiddetli ağrı hissettim ve sedyeyi götüren kişiye ’Siz hangi kulağımı ameliyat ettiniz?’ diye sordum ve sol kulağım olarak söylendi. Ben de yanlış yaptıklarını belirttim."

"ŞOK OLDUM ÇÜNKÜ BEKLEMİYORDUM"

Aynı gün ikinci kez ameliyata alınmasının kendisi için travmatik olduğunu belirten Tarakçı, şöyle devam etti:

"Daha sonra ameliyat ekibi tekrar toplandı ve acilen ikinci ameliyata alınmam gerektiği söylendi. İkinci ameliyata alınıp yapılması gereken kulağı daha sonradan tekrar ameliyat ettiler. Şok oldum çünkü beklemiyordum. Ne işlem yapıldığını da bilmiyorum. Doğru bir ameliyat mı, yanlış bir ameliyat mı, yoksa başkasına yapılması gereken bir ameliyat bende mi yapıldı? Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım."

AMELİYAT SONRASI ÇINLAMA VE DENGE KAYBI İDDİASI

Tarakçı, ameliyatların ardından sağlık sorunlarının devam ettiğini öne sürdü.

"Ameliyat sonrası bitmeyen bir çınlama, uğuldama, işitme kaybı ve denge kaybı yaşamaktayım. Burası bir üniversite hastanesi. Yılda sağlık sektörüne belki yüzlerce, binlerce öğrenci yetiştiriliyor. Bir profesör tarafından sağ ve sol karıştırılması gerçekten vahim bir hata. Tekrarın başka insanlar üzerinde yaşamaması için gerekli düzeltmeleri hastanenin yapmasını istiyorum. Sağlık Bakanlığı’nın da bunları gerekli şekilde denetlemesini istiyorum."

AVUKATI: "TIBBİ AĞIR BİR UYGULAMA HATASIDIR"

Tarakçı'nın avukatı Hakan Yıldız ise hukuki süreci başlattıklarını belirterek, sağ kulak yerine sol kulağa tüp takılmasının tıp hukukunda "yanlış taraf cerrahisi" olarak tanımlandığını söyledi.

Yıldız, "Tüm tıbbi belgelerde müvekkilin sağ kulağına işlem yapılması gerektiği kesin olarak belirtilmesine rağmen müvekkilin sağ kulağı yerine yanlışlıkla sol kulağına tüp takılması, tıp hukukunda ’yanlış taraf cerrahisi’ olarak adlandırılan ve kabulü mümkün olmayan, tıbbi ağır bir uygulama hatasıdır" dedi.

Yıldız, gerekli cerrahi güvenlik protokollerine uyulmadığını düşündüklerini ve Tarakçı'nın kısa süre içinde iki kez genel anesteziye maruz kalmasının ek sağlık riskleri doğurduğunu savundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SORUŞTURMA İZNİ BEKLENİYOR

Hastane ve ilgili hekim hakkında şikayette bulunduklarını açıklayan Yıldız, "Şu an adli kısım yönünden Sağlık Bakanlığı’ndan soruşturma izni bekliyoruz. Kısa süre içerisinde de bu iznin verileceğini düşünüyoruz. Daha sonraki süreçte de müvekkilin haklarını korumak için süreci titizlikle takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HASTANE YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPMADI

İddiaların odağındaki hastane yönetimi ise devam eden hukuki süreç nedeniyle şu aşamada açıklama yapmanın uygun olmayacağını bildirdi.

Hastane yönetimi, yargı mercilerinden resmi bir yazı ulaşması halinde gerekli yanıtın verileceğini belirtti.