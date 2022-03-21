"Amirallerin Montrö bildirisi" davasının görülmesine başlandı

21 Mart 2022 Pazartesi, 10:27

"Amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan bazıları ile müdafileri katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından duruşmaya sanık savunmalarıyla devam edilecek. Bugünkü celsede, sanıklardan Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol ve Atilla Kezek'in savunma yapması bekleniyor.

"İDRAK ETMİŞLERDİR DİYE UMUYORUZ"

Davayı CHP'li milletvekilleri de takip ediyor. Dava öncesi Ankara Adliyesi'nden bir fotoğraf paylaşan CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, "Montrö’nün önemini soruşturma açılırken idrak edemeyenler, Rusya-Ukrayna geriliminden sonra idrak etmişlerdir diye umuyoruz" ifadelerini kullandı.

#MontröTapumuzdur! diyen 104 Emekli Amiralimizin yargılandığı davayı takip etmek üzere #AnkaraAdliyesi’ndeyiz.



Montrö’nün önemini soruşturma açılırken idrak edemeyenler, Rusya-Ukrayna geriliminden sonra idrak etmişlerdir diye umuyoruz.



Bir kez daha söylüyoruz; #MontröTapumuzdur pic.twitter.com/XU5ArS2f1o — Nihat Yeşil (@ChpNihatYesil) March 21, 2022

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan 2021'de Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Şüpheliler, 13 Nisan'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 6 emekli amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da, diğer şüpheliler ise 21 Mayıs 2021'de ifadeye çağrılmıştı.

Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

Mahkemenin, Covid-19 salgını nedeniyle aldığı karar gereği, 72 sanığın savunması yaşadıkları illerde alınmıştı.