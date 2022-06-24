Ana-oğulun öldürülüp kuyuya atılmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

24 Haziran 2022 Cuma, 16:15

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen Figen Karadağ ile oğlu Mert Muhammet Karadağ, 10 Temmuz 2020'de tüfekle öldürülerek, şu kuyusuna atıldı ve paraları gasbedildi. Cinayet şüphelisi olduğu belirlenen Mesut Saçu, yakalanarak tutuklandı. Adliyeye sevk edilen Saçu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Mesut Saçu hakkında karar verildi. Duruşmaya Saçu, tutuklu bulunduğu Iğdır S Tıpı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık ve müşteki avukatları, salonda hazır bulundu.

Sanık Saçu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Mesut Saçu'ya 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yağma' suçundan da 20 yıl hapis cezası verirken, sanığın suç öncesi ve sonrası davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimi uygulamadı.





