Anadolu lezzetleri Buca’da tanıtılacak
Buca Belediyesi, “Buca Anadolu Lezzetleri Festivali ile Anadolu’nun dört bir yanından 400 farklı lezzet tanıtılacak. Birbirinden ünlü şeflerle workshopların yapılacağı festivalde, Resul Dindar, Melike Şahin ve Onur Akın sahne alacak.
İzmir’in Buca ilçesi kentin en büyük yeme-içme ve eğlence festivaline ev sahipliği yapacak. Buca Belediyesi tarafından 16-17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek “Buca Anadolu Lezzetleri Festivali”nde Anadolu’nun dört bir yanından 400 farklı lezzet tanıtılacak. Öte yandan, birbirinden ünlü şeflerle workshopların yapılacağı festivalde, Resul Dindar, Melike Şahin ve Onur Akın sahne alacak.
Buca Belediyesi, Uğur Mumcu Caddesi eski Kaymakamlık binası karşısında düzenleyeceği “Buca Anadolu Lezzetleri”nde lezzet ve eğlenceyi bir araya getirecek.
KABURGACI YAŞAR’DAN 35 METRELİK KEBAP ŞOV
Festivalin açılış gününde Adanalı meşhur Kaburgacı Yaşar, açılışa özel 35 metrelik kebap şovu yapacak.
BİRBİRİNDEN ÜNLÜ ŞEFLERLE WORKSHOPLAR
Festival boyunca Anadolu mutfağından çok özel lezzetler ziyaretçilere sunulacak ve birbirinden ünlü şeflerin katılımıyla düzenlenecek workshoplar ise katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Workshoplarda 16 Eylül Cuma günü Safanur Bol, 17 Eylül Cumartesi günü Eren Kaşıkçı ve Sahrap Soysal, 18 Eylül Pazar günü ise Caner Aydoğan ve Butik Pastacılar Derneği yer alacak.
RESUL DİNDAR, MELİKE ŞAHİN VE ONUR AKIN SAHNE ALACAK
Festivalde ünlü sanatçıların katılımıyla konser şöleni de yaşanacak. Konser programı kapsamında 16 Eylül Cuma günü Resul Dindar, 17 Eylül Cumartesi Melike Şahin, 18 Eylül Pazar günü ise Onur Akın sahne alacak.
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