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Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

25.08.2026 20:03:00
Güncellenme:
DHA
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Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan ve Yeniçağa kavşakları arasında başlatılan onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinin trafiğe kapatıldığını duyurdu. Güzergâhta ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü olarak sürdürülüyor.
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Otoyolun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları başlatıldı. 

Bolu Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Bölgedeki ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Trafik akışının güvenli ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için güzergâh, 2 şerit Ankara ve 2 şerit İstanbul istikametine hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendi. 

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ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Bölgede devam eden üstyapı onarım çalışmalarının 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00'de tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların sona ermesinin ardından İstanbul istikametinin yeniden araç trafiğine açılacağı belirtildi. Valilik ve emniyet yetkilileri, sürücüleri bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri konusunda uyardı. 

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