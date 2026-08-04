Anasınıfından üniversiteye kadar eğitim verecek: Suriye’ye ilk Türk okulu

Türkiye’nin Suriye Büyükelçiliği, Şam’da bir Türk okulu kurulmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini, bu kapsamda ön kayıtların başladığını duyurdu.

ANASINIFINDAN ÜNİVERSİTEYE

Açıklamada, “Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğimiz tarafından Şam Uluslararası Türk Okulu’nun açılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Okulun, anasınıfından lise sona kadar tüm eğitim kademelerini kapsaması planlamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Okul kontenjanının belirlenmesi, öğrenci taleplerinin tespit edilmesi ve sınıfların planlanması amacıyla ön kayıtların açıldığı belirtildi.

ANNE BABA MESLEĞİ SORULDU

Ön kayıt formunda öğrencinin uyruğu bölümünde, Türk vatandaşı, Suriye vatandaşı, çifte vatandaş ve diğer seçenekleri yer aldı. Öğrencinin Türkçe bilip bilmediği, Türkiye’de öğrenim görüp görmediği, anne ve babasının mesleği de sorulan sorular arasında bulundu. Ön kaydın kesin kayıt anlamına gelmediği belirtildi. Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, destekleri için Suriye Dışişleri ve Suriye Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

KÜLTÜREL DİPLOMASİ

Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı faaliyet raporuna göre Türkiye’nin bu şekilde 13 ülkede 65 okulu bulunuyor. Bu okulların büyük çoğunluğu Türkiye’nin doğusunda, ağırlıkla Suudi Arabistan’da yer alıyor. Batıda ise Moldova, Romanya ve Belçika’da MEB’e bağlı okullar eğitim veriyor. Daha gayriresmi bir yapıya sahip Türkiye Maarif Vakfı ise 66 ülkede eğitim faaliyeti yürütüyor. Ülkeler, bu tip okullarla, hem kendi yurttaşlarının eğitim sürekliliğini güvence altına almayı hem de kültürel diplomasi aracılığıyla bulundukları coğrafyada uzun vadeli bir yumuşak güç alanı oluşturmayı hedefliyor.