Anbean kameraya yansıdı: 2 çocuğa kamyonet çarptı!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:55

Güncelleme: 18.11.2024 - 13:55

Kaza, 2 gün önce Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen A.K. ve E.K.'ye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.K. ve E.K.'nin iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.