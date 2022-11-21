Anbean kaydedildi: Düğünde tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtılar
Adana'da, çiftlik evinde düzenlenen düğünde, havaya tabanca ve pompalı tüfekler ile ateş açılırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi’nde, 20 Kasım gecesi çiftlik evinde düzenlenen düğünde davetlilerden bazıları, havaya tabanca ve pompalı tüfekler ile ateş açtı.
Çocukların da bulunduğu düğünde tehlikeye aldırış edilmeden ateş edilmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
O anlar, sosyal medyada da tepki çekti.
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