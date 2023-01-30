Anbean kaydedilmişti: Ölü domuzun cip arkasında sürüklenmesine soruşturma

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:15

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 15:15

Tunceli-Erzincan yolunda meydana geldi. Pülümür Vadisi'nde ölü yaban domuzu, cipin arkasına zincirle bağlanarak kilometrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin bu anlarda çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılarak valiliğe bildirildi.

İNCELEME TALİMATI

Bunun üzerine valilikçe soruşturma başlatıldı. Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine inceleme talimatı verildi.

Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından aracın kime ait olduğunu tespit etmeye çalışırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce de kırsal alanda fotokapan görüntüleri incelemeye alındı.