Anıtpark'a 78 sandalye koydular: Grand Kartal yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerden adalet nöbeti

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, adalet taleplerini duyurmak amacıyla Ankara Anıtpark'ta “78 Can İçin Adalet Nöbeti” başlattı.

Ailelerin bugün, yarın ve pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında sürdüreceği nöbet alanına, yangında yaşamını yitiren 78 kişiyi temsilen 78 sandalye yerleştirildi. Sandalyelerin üzerine karanfiller bırakılırken sinevizyon ekranında yaşamını yitirenlerin isimleri ve fotoğrafları gösterildi.

“BİZİM İÇİN O GECE BİTMEDİ”

Aileler adına açıklama yapan, yangında ağabeyi Yılmaz ile yeğenleri Nehir ve Doruk'u kaybeden Çiğdem Sarıtaş, 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirmesinin üzerinden 619 gün geçtiğini belirtti.

Sarıtaş, “Bizim için o gece bitmedi. İçimizdeki yangın sönmedi. Acımız dinmedi. Her sabah aynı yokluğa uyanıyoruz. Bizi ayakta tutan, canlarımızın hatırası ve adaletin yerini bulacağına olan inancımızdır” dedi.

YARGITAY'A “OLASI KAST” ÇAĞRISI

Ana davanın Yargıtay aşamasında olduğunu hatırlatan Sarıtaş, ailelerin özellikle “olası kast” kapsamında verilen mahkûmiyet hükümlerinin onanmasını beklediğini söyledi.

Sarıtaş, “78 canımızın yaşam hakkının ve dosyada ortaya konan sorumluluğun hukuk önünde eksiksiz karşılığını bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.,

BAKANLIKLARLA İLGİLİ SORUŞTURMALAR İÇİN ÇAĞRI

Sarıtaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla ilgili kamu görevlilerinin sorumluluklarına ilişkin soruşturma dosyalarının sonuçlandırılmasını istedi.

Ailelerin iddianamelerin hazırlanarak yargılamaların başlamasını beklediğini belirten Sarıtaş, “Her gecikme, kaybımızın üzerine yeni bir acı ekliyor” dedi.

“78 CANIN HESABININ SORULMASI DAHA FAZLA ERTELENEMEZ”

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen Sarıtaş, şöyle konuştu:

“İstendiğinde yargı süreçlerinin ne kadar hızlı ilerleyebildiğine tanık oluyoruz. Delillerin ve sorumlulukların gözler önünde olduğu bu dosyalarda aileler neden hala iddianame bekliyor? Soruşturmaların tamamlanması ve yargılamaların başlaması için gereken ivediliğin artık bizim dosyalarımızda da gösterilmesini bekliyoruz. 78 canın hesabının sorulması daha fazla ertelenemez.”

Sarıtaş, sorumlulukları bulunduğunu savundukları kamu görevlilerinin halen görevde olmasına da tepki göstererek, “Kamu görevi, hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Hiçbir makam, hiç kimseyi hukukun karşısında ayrıcalıklı kılamaz” ifadelerini kullandı.

“ADALET TALEBİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN”

Yurttaşlara da çağrıda bulunan Sarıtaş, “Dikkatinizi bu davadan çevirmeyin. Adalet talebimizi yalnız bırakmayın” dedi.

Sarıtaş açıklamasını, “Son sorumlu hesap verene kadar bu dosyaların peşini bırakmayacağız. Nöbetimiz bitmez, nefesimiz tükenmez. Biz, nefessiz kalan canlarımızın nefesiyiz” sözleriyle tamamladı.

GÜLTEKİN: “10 YIL, 20 YIL, 30 YIL BEKLEMEK İSTEMİYORUZ”

Yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise daha önce Bolu Adliyesi'nin önünden ve Ankara Ulus Meydanı'ndan seslerini duyurmaya çalıştıklarını hatırlattı.

Gültekin, “Biz bu olayın faillerinin yargı önüne çıkması için 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl beklemek istemiyoruz” dedi.

“KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NE ZAMAN HESAP VERECEK?”

Gültekin, Adalet Bakanı Gürlek'e seslenerek Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri hakkında yargı sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

Gültekin, “Bakanlar Kurulu toplantısında ben olsam, Sayın Adalet Bakanım, Turizm Bakanı'nın yüzüne bakarım şöyle bir: ‘Ne zaman hesap verecek bu Turizm Bakanı? Koruduğu personel ne zaman hesap verecek?’” ifadelerini kullandı.

Gültekin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu olayda zerre kadar kusuru olan adaletin önüne çıkacak, buna hiç kimse bir hukuk devletinde mani olamaz; zaman geçer, süre uzar ama bizim 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl bekleyecek sabrımız yok.”