Ank-Ar'dan son seçim anketi: YENİ Parti birinci sırada, AKP ve CHP'de dikkat çeken tablo

Ank-Ar Direktörü Mert Uzunsoy, Türkiye genelinde seçmen eğilimlerini ölçen son araştırma sonuçlarını açıkladı. 28 il, 57 ilçe ve 141 mahallede toplam 2 bin 4 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmada, kararsız ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

Anket verilerine göre YENİ Parti oy oranını artırarak birinci parti konumuna yerleşirken, iktidar partisinde düşüş eğiliminin sürdüğü görüldü.

AK PARTİ'DE 6 PUANLIK DÜŞÜŞ

Araştırmada protesto oylar dağıtıldıktan sonra partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

YENİ Parti: Yüzde 34,8 oy oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

AKP: Yüzde 29,4 oy oranıyla ikinci sıraya geriledi. Bir önceki genel seçimde yüzde 35,61 oy alan AK Parti’nin yaklaşık 6,21 puanlık bir kayıp yaşadığı kaydedildi.

MUHALEFET VE BARAJ ALTINDA KALAN PARTİLER

Anket sonuçları, Meclis'te grubu bulunan veya seçime katılan diğer partilerin oy oranlarında da çarpıcı veriler ortaya koydu:

DEM Parti: Yüzde 7,6 oy oranıyla yüzde 7'lik seçim barajının hemen üzerinde yer aldı.

MHP: Yüzde 6,9 oy oranıyla baraj sınırında kaldı.

İYİ Parti: Düşüş grafiğini sürdürerek yüzde 4,5 seviyesinde ölçüldü.

Zafer Partisi: Yüzde 3,7 oy oranına ulaştı.

CHP: Yüzde 4,0 oy oranıyla yüzde 7'lik ülke barajının altında kaldı.





Diğer Partilerin Oy Oranları:

Anahtar Parti: Yüzde 3,2

Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 2,3

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 2,4

PROTESTO OYLARIN ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Protesto ve kararsız oylar dağıtılmadan önceki ham verilerde ise sandığa gitmeyi düşünmeyen ya da protesto oy kullanacağını belirten seçmenlerin oranı yüzde 15,6 olarak ölçüldü. Ham verilerde YENİ Parti yüzde 29,4, AKP yüzde 24,8, DEM Parti ise yüzde 6,4 seviyesinde yer aldı.