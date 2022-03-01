Ankapark davası yine ertelendi

01 Mart 2022 Salı, 17:21

Önceki başkan Melih Gökçek döneminde yapılan Mansur Yavaş’ın yapım maliyetini 801 milyon dolar olarak açıkladığı Ankapark’ta sıkça hırsızlık olayları yaşandığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark’ın kendilerine devredilmesi amacıyla açılan davada bugün de karar çıkmadı. Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşmayı 15 Haziran 2022 tarihine erteledi.

Belediye yetkilileri davadan karar çıkmasını beklerken bir yandan da Ankapark’taki hırsızlık olayları nedeniyle kamu zararının büyümemesi için burada sürekli güvenlik bulunduruyor ve güvenlik görevlileri park çevresinde gece- gündüz devriye gezerek nöbet tutuyor.