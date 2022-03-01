Ankapark davası yine ertelendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yapım maliyetini 801 milyon dolar olarak açıkladığı ve geçtiğimiz haftalarda maliyeti kalem kalem ortaya çıkan Ankapark hakkında mahkeme bir kez daha erteleme kararı aldı. Sahipsiz kalan ve kamu zararının her geçen gün arttığı parkın işletmecisinin tahliyesi için yeni duruşma 15 Haziran’da yapılacak.

ANKA
01 Mart 2022 Salı, 17:21
Ankapark davası yine ertelendi
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Önceki başkan Melih Gökçek döneminde yapılan Mansur Yavaş’ın yapım maliyetini 801 milyon dolar olarak açıkladığı Ankapark’ta sıkça hırsızlık olayları yaşandığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark’ın kendilerine devredilmesi amacıyla açılan davada bugün de karar çıkmadı. Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşmayı 15 Haziran 2022 tarihine erteledi.

Belediye yetkilileri davadan karar çıkmasını beklerken bir yandan da Ankapark’taki hırsızlık olayları nedeniyle kamu zararının büyümemesi için burada sürekli güvenlik bulunduruyor ve güvenlik görevlileri park çevresinde gece- gündüz devriye gezerek nöbet tutuyor.


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