Ankapark kararı 'yine' çıkmadı: Duruşma 28 Şubat'a ertelendi

12 Ocak 2022 Çarşamba, 17:02

Büyükşehir Belediyesi’nin sözleşmeyi feshetme kararına karşı işletmeci tarafından açılan dava mahkeme tarafından reddedilmiş, ancak Ankapark’ın tahliyesi konusundaki tedbir kararı kaldırılmamıştı.

İşletmecinin Ankapark’tan tahliyesinin ele alındığı duruşma dün Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinde yapıldı. Mahkeme duruşmayı 28 Şubat 2022’ye erteledi.

"TEDBİRİN KALDIRILMAMASI, ZARARIN HER GEÇEN GÜN MİLYONLARCA LİRA ARTMASINA SEBEP OLUYOR"

ABB yöneticileri, “Ankapark’ın ABB’nin davayı kazanmasına rağmen teslim edilmesini engelleyen tedbir kararının kaldırılmaması, alanın tamamen sahipsiz kalmasına, kablo hırsızlığı ile diğer hırsızlık vakalarının artmasına ve zararın her geçen gün milyonlarca lira artmasına sebep oluyor” uyarısında bulundu.

AOÇ arazisi üzerine inşa edilen Ankapark, Melih Gökçek döneminde yapılmıştı. Başkan Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra yaptığı incelemelerin ardından Ankapark maliyetinin 801 milyon doları bulduğunu açıklamıştı.