Ankara Adliyesi'nin çevresinde 'şüpheli paket' uygulaması yapılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, adliye çevresinde bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:33
Ankara Adliyesi'nin çevresinde 'şüpheli paket' uygulaması yapılacak
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Dün İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan saldırı girişiminin ardından bugün Ankara Adliyesi'nde alarm verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, adliye çevresinde 'şüpheli paket' uygulaması yapılacağını duyurdu. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Adliye çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususunu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 
 


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