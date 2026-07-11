Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Çankaya operasyonu tepkisi: ‘Biz eşit hukuk istiyoruz’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasının ardından belediye binası önünde açıklama yaptı.

CHP'lilerle birlikte belediye önünde toplanan Yavaş, operasyona tepki göstererek Hüseyin Can Güner'e destek mesajı verdi.

Yavaş’ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle oldu:

“Bugün maalesef istemediğimiz bir şekilde sabah operasyonu nedeniyle tepki göstermek için Hüseyin Başkanın yanında olduğumuzu göstermek için bugün buradayız. Dayanışmak için buradayız. Benim de söyleyeceklerim var. Türkiye'de garip şeyler oluyor.

Tüzük kurultayının yapıldığı gün yaptığı konuşmada CHP'li Belediyeler başarı oranında yüzde 58'lik oranı yakaladı. Bu da en kısa sürede yapılacak iktidar değişikliğini öngörüyor. Anlıyoruz ki bizim artık muhatabımız emniyet ve savcılık demiştim. Bugün oradayız. Hakkımızda işi bozulan veya belediyeden istediğini alamayan bazıları işi olmayınca gidip bizi şikayet edebiliriz. Savcılık Bakanlığa yazı yazar. Müfettişler inceler. Soruşturma yürür. Artık bu usul kalktı.

Hemen zimmet, rüşvet gibi iddialarla başkanlarımız gözaltına alınıyor. Çağrılıp da gitmeyen duydunuz mu? Neden korkacağız ki. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Benim mal beyanım her yerde yazılı. Şeffaf şekilde kamuoyunda paylaşıyoruz. Kaçacak korkacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim cezamızı Ankara halkı verir. Düşman hukuku yerine daha önce benim iş başına geldiğim 2019'dan beri verdiğim şikayet dilekçelerinde yargılanan eski dönem bürokratlar var. Hiçbirisi gözaltına alınmadı, tutuklanmadı yargılanması devam ediyor. Olması gereken de budur. Halbuki ne oluyor bu operasyon 39. Belediye başkanımıza yapılan operasyon. Haksız tutuklamalar sonucu bazı iftiracılar itiraf adı altında başkalarını suçluyorlar.

Biz eşit hukuk istiyoruz. Hüseyin Can Başkanla ilgili bir hafta önce televizyonda başladılar konuşmaya. Gözaltına alınacak dediler. Bunlar bu bilgiye nereden sahip.”