Ankara CHP’den istifa eden belediye başkanları kimler? İşte isim isim liste...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından 8 ilçe belediye başkanı daha CHP'den istifa etti. Peki, Ankara CHP’den istifa eden belediye başkanları kimler?

ANKARA CHP’DEN İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?

Mansur Yavaş — Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Özer Kasap — Beypazarı Belediye Başkanı

Satılmış Karakoç — Kalecik Belediye Başkanı

Mehmet Doğanay — Güdül Belediye Başkanı

Mürsel Yıldızkaya — Polatlı Belediye Başkanı

İzzet Demircioğlu — Ayaş Belediye Başkanı

Mustafa Koçak — Şereflikoçhisar Belediye Başkanı

Adem Barış Aşkın — Elmadağ Belediye Başkanı

YAVAŞ, "BAĞIMSIZ" KALACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş, "Türkiye’de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil; ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir" dedi.

"Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim" diyen Yavaş, "Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" vurgusunda bulunan Yavaş, "O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır… Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.