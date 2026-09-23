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Ankara CHP’den istifa eden belediye başkanları kimler? İşte isim isim liste...

Ankara CHP’den istifa eden belediye başkanları kimler? İşte isim isim liste...

23.09.2026 18:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ankara CHP’den istifa eden belediye başkanları kimler? İşte isim isim liste...

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından, partideki "istifa dalgası" hız kazandı. Yavaş'ın açıklamasının hemen ardından; Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları CHP'den istifa etti. Peki, Ankara CHP’den istifa eden belediye başkanları kimler?
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından 8 ilçe belediye başkanı daha CHP'den istifa etti. Peki, Ankara CHP’den istifa eden belediye başkanları kimler?

ANKARA CHP’DEN İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?

  • Mansur Yavaş — Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Özer Kasap — Beypazarı Belediye Başkanı
  • Satılmış Karakoç — Kalecik Belediye Başkanı
  • Mehmet Doğanay — Güdül Belediye Başkanı
  • Mürsel Yıldızkaya — Polatlı Belediye Başkanı
  • İzzet Demircioğlu — Ayaş Belediye Başkanı
  • Mustafa Koçak — Şereflikoçhisar Belediye Başkanı
  • Adem Barış Aşkın — Elmadağ Belediye Başkanı

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YAVAŞ, "BAĞIMSIZ" KALACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş, "Türkiye’de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil; ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir" dedi.

"Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim" diyen Yavaş, "Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" vurgusunda bulunan Yavaş, "O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır… Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

İlgili Konular: #CHP #Mansur Yavaş #ABB

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