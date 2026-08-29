Ağırel'in 'Almanya’da milyonluk bina' haberinin ardından... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Gökçek soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yazarımız Murat Ağırel’ın Onlar TV’deki programında ve gazetemizde yayımlanan köşesinde Gökçek ailesinin yurt dışındaki yatırımları ve para trafiğine ilişkin dikkat çeken iddiaları üzerine soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

YAZARIMIZ AĞIREL ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Ağırel, Gökçek ailesinin Avrupa’da gerçekleştirdiği yüksek meblağlı yatırımları inceleyerek, servetin kaynağı, Türkiye’den yurt dışına para transferlerinin hangi yöntemlerle yapıldığı ve bu transferlerde hangi şirketlerin kullanıldığı sorularını gündeme taşımıştı.

Ağırel’in aktardığı bilgilere göre, para trafiğinde yer alan şirketler arasındaki bağlantılar ve yurt dışında gerçekleştirilen yatırımlar resmi belgeler üzerinden incelendi.

DÜSSELDORF’TA MİLYONLUK BİNA

Ağırel’in gündeme getirdiği iddiaların odağında Almanya’nın Düsseldorf kentinde bulunan bir bina da yer aldı.

İddiaya göre Gökçek ailesi, HAMAG Holding üzerinden Düsseldorf’ta 15 daireli bir bina satın aldı. Ağırel, binayı yerinde görüntülerken satın alma işlemine ilişkin resmi belgelerde bedelin 3 milyon 850 bin euro olarak yer aldığını aktardı.

Tadilat masraflarıyla birlikte yatırımın yaklaşık 4,5 milyon euroya ulaştığı belirtildi.

Ağırel ayrıca söz konusu holdingin sıfır ciro ve sıfır çalışanla faaliyet gösterdiğini öne sürerek, yurt dışındaki yatırımın finansmanına ilişkin sorular yöneltti.

BAŞSAVCILIK: “MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, söz konusu iddiaların basın ve yayın organlarında yer aldığını belirterek soruşturmanın resen başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.”

MELİH GÖKÇEK HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAĞINI DUYURMUŞTU

Taşınmazları yerinde görüntüleyen Ağırel'in suçlamalarına yanıt veren Melih Gökçek ise iddiaları kesin bir dille reddedip "iftira" olarak nitelendirerek Ağırel hakkında hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.

Gökçek şunları söylemişti:

“Şehit MİT mensuplarımızın kimliklerini deşifre ettiğin için dört yıl sekiz ay hapis cezası aldın. Daha önce oğlum Osman Gökçek hakkında ortaya attığın tüm iddiaları mahkemede kaybettin. Şimdi ise attığın iftiralar nedeniyle kendin yargılanıyorsun. Sana kitap yazdıran ve bu bilgileri veren 'abilerin' kaç konuda ABB’de vurgun yaptılar... Eğer Mansur Yavaş’ın hukuk gücüne güvenerek hareket ettiysen, vay hâline! Allah’ın izniyle, ortaya attığın bu iddiaları da mahkemede kaybettiğin zaman sakın yanımıza gelip af dileme. Attığın iftiraların hesabını hukuk önünde sonuna kadar soracağım. Mahkemede görüşürüz…”