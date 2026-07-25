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Ankara'da 1 kişi yıldırım düşmesi nedeniyle yaşamını yitirdi

Ankara'da 1 kişi yıldırım düşmesi nedeniyle yaşamını yitirdi

25.07.2026 13:24:00
Güncellenme:
İHA
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Ankara'da 1 kişi yıldırım düşmesi nedeniyle yaşamını yitirdi

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde etkili olan fırtına sırasında 58 yaşındaki İ.Ö., yıldırım isabet etmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.
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Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesi Yeşildere Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına sırasında yıldırım düşmesi sonucu İ.Ö. (58) hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde İ.Ö.'nün olay esnasında hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Elmadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarına karşı yurttaşların dikkatli olmaları istendi. İ.Ö. ile beraber büyüdüklerini belirten Yeşildere Fatih Mahallesi muhtarı Hüseyin Deveci, arkadaşının bu sabah hayvan gütmek için evden ayrıldığını ve 5 dakika sonra kendisine yıldırım düştüğünü ve hayatını kaybettiğini belirtti. 

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