Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da 5 eğlence mekanına operasyon: 19 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Ankara'da 5 eğlence mekanına operasyon: 19 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

19.08.2026 15:13:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Ankara'da 5 eğlence mekanına operasyon: 19 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Ankara’da göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 eğlence mekanına baskın yapıldı. Operasyonda 26 şüpheli yakalanırken, 19 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara'da göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik 5 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

19 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

"SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI"

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilimiz Çankaya ilçesinde göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Ağustos 2026 günü, insan ticaretinin önlenmesine yönelik 5 eğlence mekanına gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli yakalanmış, 19 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir."

İlgili Konular: #Ankara #Operasyon