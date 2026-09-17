Ankara'da 838 kilo niteliği değiştirilmiş süt ve süt ürünü imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce (KOM) yapılan araştırmada, A.A. isimli kişinin iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, yaklaşık 400 bin TL değerinde 838 kilogram niteliği değiştirilmiş süt ve süt ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler, Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

MADENİ YAĞLARDAN AKARYAKIT ÜRETİMİ

İl Jandarma Komutanlığı ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada da T.A. isimli şüphelinin piyasadan topladığı madeni yağları kimyasallar ile karıştırarak akaryakıt elde ettiği, madeni yağlardan motor yağı yaparak piyasaya sattığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 8 bin litre madeni yağ, 13 bin 500 litre temizlik maddesi, 5 bin litre gliserin, 2 ton temizlik hammaddesi (donmuş yağ), 10 bin 800 çeşitli madeni yağ markalarına ait etiket, 1 ambalaj makinesi, 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirlenen malzemelere el konuldu, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.