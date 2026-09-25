Ankara’da aynı gün ikinci intihar… Polis memuru yaşamına son verdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde bir bekar evinde kalan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen iki aylık polis memuru İ.İ., sabah saatlerinde yaşamına son verdi.

Birgün'ün aktardığına göre, polis memuru İ.İ. kaldığı evden dışarıya doğru iki üç el ateş ettikten sonra beylik tabancasıyla kendini vurdu. İ.İ.’nin olay öncesinde ailesine bir mektup bıraktığı ifade edildi.

Günün erken saatlerinde de Ankara'da seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapan emeklilerin protestosu sırasında, 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu da yaşamına son vermişti.