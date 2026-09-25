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Ankara’da aynı gün ikinci intihar… Polis memuru yaşamına son verdi

Ankara’da aynı gün ikinci intihar… Polis memuru yaşamına son verdi

25.09.2026 22:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ankara’da aynı gün ikinci intihar… Polis memuru yaşamına son verdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli iki aylık polis memuru İ.İ., kaldığı evde yaşamına son verdi. İ.İ.'nin olay öncesinde ailesine mektup bıraktığı öğrenildi.
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde bir bekar evinde kalan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen iki aylık polis memuru İ.İ., sabah saatlerinde yaşamına son verdi.

Birgün'ün aktardığına göre, polis memuru İ.İ. kaldığı evden dışarıya doğru iki üç el ateş ettikten sonra beylik tabancasıyla kendini vurdu. İ.İ.’nin olay öncesinde ailesine bir mektup bıraktığı ifade edildi.

Günün erken saatlerinde de Ankara'da seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapan emeklilerin protestosu sırasında, 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu da yaşamına son vermişti.

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