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Ankara'da bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu

Ankara'da bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu

22.09.2026 00:35:00
Güncellenme:
AA
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Ankara'da bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu. Cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede dairedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan araştırma sonucu, cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu ve üzerlerinde kurşun ve bıçak yarası olduğu tespit edildi. 

Cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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