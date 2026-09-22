Ankara’da bir evde 3 kişi ölü bulundu: Cinayet şüphelisi intihar etti

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 kişi ölü bulundu. Olayın ardından cinayet şüphelisi olarak aranan ev sahibi Kadir Ç. de polis takibi sırasında yaşamını yitirdi.
Olay, Anadolu Mahallesi 500. Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EVDE 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evde bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ölenlerin Mehmet Emre Ç., Enes Ç. ve Mehmet B. olduğu tespit edildi. Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CİNAYET MAHALLİNİ KALABALIĞIN ARASINDAN İZLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Polis ekipleri, ev sahibi Kadir Ç.’nin cinayet şüphelisi olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.
İddiaya göre Kadir Ç.’nin olay yerindeki çalışmalar sürerken kalabalığın arasından cinayet mahallini uzaktan izlediği fark edildi.
Polis ekipleri Kadir Ç.’ye “teslim ol” çağrısında bulundu. Çağrıya uymayan şüpheli kaçmaya başladı.
POLİS TAKİBİNDEN KAÇIP BİNAYA GİRDİ
Yaşanan kovalamacanın ardından Kadir Ç., 494. Cadde’de bulunan bir binaya girdi.
AA’nın aktardığına göre Kadir Ç., burada yakalanacağını anlayınca olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla yaşamına son verdi.
Olayın nedeni ve 3 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.