Ankara’nın Sincan ilçesinde bir şahıs kendi evini yaktı.
Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kendi evini yaktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Ankara’da bir şahıs evini ateşe verdi
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişinin henüz bilinmeyen nedenle kendi evini ateşe verdiği öne sürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
31.07.2026 01:02:00
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İHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişinin henüz bilinmeyen nedenle kendi evini ateşe verdiği öne sürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir şahıs kendi evini yaktı.
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