Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül'de Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören çocuğunu almaya gittiği sırada okul bahçesinde tartıştığı eşi B.G. tarafından bıçaklanan Buse G. (26), hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Buse G, 17 Eylül'de Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören çocuğunu almak için beklediği sırada yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi B.G. ile tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.G, eşini bıçakla yaraladıktan sonra kaçmış, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.