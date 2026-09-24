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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

24.09.2026 11:34:00
Güncellenme:
AA
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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde okul bahçesinde boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül'de Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören çocuğunu almaya gittiği sırada okul bahçesinde tartıştığı eşi B.G. tarafından bıçaklanan Buse G. (26), hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Buse G, 17 Eylül'de Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören çocuğunu almak için beklediği sırada yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi B.G. ile tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.G, eşini bıçakla yaraladıktan sonra kaçmış, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

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