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Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapanacak güzergahlar

Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapanacak güzergahlar

6.09.2026 08:11:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapanacak güzergahlar

Ankara’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, uygulamanın ihtiyaç halinde çift yönlü olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle saat 07.00’den itibaren bazı güzergahlarda trafik düzenlemesine gidilecek.

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İHTİYAÇ HALİNDE ÇİFT YÖNLÜ KAPATILACAK

Açıklamada, ihtiyaç olması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

  • Bağdat Caddesi’nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı
    1. Cadde’nin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı

Sürücülerin ulaşımda alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

İlgili Konular: #Ankara #yol durumu