Ankara’da Divriği Kültür Derneği'nin 70. yıl coşkusu yaşandı

Ankara Divriği Kültür Derneği'nin kuruluşunun 70. yılı, Yenimahalle Yakacık Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

"70. Yılın Coşkusu" temasıyla gerçekleştirilen programa YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, Divriği Belediye Cihan Deniz Akbaş Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, ilçe başkanları, meclis üyeleri, Divriği İlçe Başkanı Gürkan Kaplan, Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek,demokratik kitle örgütlerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. Ankara'da yaşayan Divriğililer ile Divriği dostlarını bir araya getiren programda, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

Etkinlik kapsamında katılımcılara geleneksel Divriği pilavı dağıtıldı. Yurrtaşlar gün boyunca hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet ederken, düzenlenen müzik etkinlikleriyle de 70. yılın coşkusunu yaşadı.

SANATÇILAR TÜRKÜLERİYLE PROGRAMA RENK KATTI

Etkinlikte çok sayıda sanatçı ve müzik grubu sahne aldı. Tuncay Balcı, Zeynep Karababa, Cankat Erdoğan, Gökhan Kılıç, Aysu Ulupınar, Uygar Erdoğan, Soner Ergül, Elif Yalçın Ülger, Grup Cantar, Nurcan-Gülcan Kardeşler, Özgür-Battal Özdemir, Zeynep-Tarık Kış Kardeşler, DKD Korosu, DKD Semah Topluluğu, Yusuf Sarıkaya ve Ahmet Demirel türkü ve ezgileriyle etkinliğe katılanlara müzik dolu anlar yaşattı.

Sanatçıların seslendirdiği türkülerle alanda coşku yaşanırken, yurttaşlar da müziklere eşlik etti. Etkinliğe katılanlar, geleneksel ezgiler eşliğinde halaylar çekerek birlik ve beraberlik görüntüsü oluşturdu. DKD Semah Topluluğunun gösterisi de programa kültürel açıdan renk kattı.

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR'DAN BİRLİK MESAJI

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Divriği Kültür Derneğinin 70 yıllık geçmişinin kültürün ve dayanışmanın yaşatılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Yaşar, farklı şehirlerden Ankara'ya gelen Divriğililerin bir araya gelmesinin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekti.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMELİYİZ

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın güçlenmesindeki rolüne işaret etti.

Divriği kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen buluşmaların insanların bir araya gelmesine vesile olduğunu belirten Şahin, ortak kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANI AKBAŞ: KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, Divriği'nin kültürel mirasının korunmasının ve farklı kentlerde yaşayan Divriğililer arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemini dile getirdi.

Derneğin 70 yıldır sürdürdüğü çalışmaların bu anlamda kıymetli olduğunu belirten Akbaş, Divriği'nin geleneklerini, kültürünü ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

AYDOĞAN: 70 YILDIR KÜLTÜRÜMÜZÜ VE DAYANIŞMAMIZI YAŞATIYORUZ

Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Hurşit Aydoğan ise derneğin 70 yıllık geçmişinin yalnızca bir kuruluş yıl dönümü olmadığını, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü bir kültür ve dayanışma hikayesini temsil ettiğini belirtti.

Aydoğan, Ankara'da yaşayan Divriğilileri ve Divriği dostlarını bir araya getiren etkinlikte gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Derneğin kuruluşundan bugüne Divriği'nin kültürel değerlerini yaşatmayı, hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi ve genç kuşakların kendi kültürleriyle bağını korumayı amaçladığını ifade eden Aydoğan, 70 yılın arkasında büyük bir emek, gönüllülük ve birliktelik bulunduğunu vurguladı.

Aydoğan, derneğin bundan sonraki dönemde de aynı anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, farklı kuşakları aynı çatı altında buluşturmanın önemine dikkati çekti. Divriği kültürünün yalnızca geçmişten kalan bir miras olmadığını, gelecek nesillere aktarılması gereken ortak bir değer olduğunu ifade eden Aydoğan, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bu mirası yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlikte yurttaşlar, hemşehrileriyle bir araya gelmenin yanı sıra geleneksel Divriği pilavını paylaşarak, türküler söyleyip halaylar çekerek 70. yıl kutlamalarının coşkusuna ortak oldu. Program, gün boyunca devam eden müzik ve kültür etkinlikleriyle sürdü.