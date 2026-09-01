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Ankara'da eczanede 'etek altı fotoğraf' skandalı

Ankara'da eczanede 'etek altı fotoğraf' skandalı

1.09.2026 12:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ankara'da eczanede 'etek altı fotoğraf' skandalı

Ankara'da bir eczacı, eczaneye gelen kadın müşterinin gizlice eteğinin altından fotoğrafını çekmeye çalıştı. Güvenlik kamerasıyla kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkan görüntüler sonrası “Mesleğim biter, rezil olurum” diyerek özür dileyen eczacı, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir eczanede, eczacı, ilaç almaya gelen kadın müşterisinin cep telefonuyla gizlice etek altı fotoğrafını çekti. Kadının durumu fark etmesi üzerine eczanenin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

TV100'ün haberine göre görüntüler gerçeği ortaya çıkarırken eczacı, olayın kapatılması için kadına yalvardı. Yaşananlara tanık olan eczacının eşi ise gözyaşları içinde tepki gösterdi.

Tacize uğrayan kadın “Bu özür dilenecek bir şey değil. Sapıkça bir şey yaptınız” sözleriyle tepki gösterdi. Eczacı “Ben ileri gitsin istemiyorum” derken kadın “Yanına kâr mı kalsın istiyorsunuz?” dedi.

Eczacının eşi ise ağlayarak “Neden, neden, neden? Sadece nedenini söyle. Nedeni ne? Doktora mı gidelim?” diyerek isyan etti. Eczacı adam, eşine “Hayır, sakin ol. Ben hayatımın hiçbir döneminde böyle durumla karşı karşıya kalmadım” diye yanıt verdi. Müşteri kadın ise “Yakalanmadınız yani?” dedi.

“NE OLURSUNUZ BURADA KAPATALIM”

Olayın üstünü kapatmaya çalışan eczacı “Ne olursunuz burada kapatalım bu olayı, sizden rica ediyorum. Sizi de anlıyorum” ifadelerini kullandı. Tacize uğrayan kadın “Bizi anlayabilmeniz için önce kadın olmanız, sonra bir erkek tarafından tacize uğramanız, sonra da bir erkek tarafından etek altı fotoğrafınızın çekilmesi lazım” diyerek sert çıktı.

Tacize uğrayan kadın daha sonra eczaneden ayrıldı. Eczacı ise “Silemem” dediği görüntüleri polis gelmeden sildi.

EŞİ 'İTİRAF ET' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Eczacının eşi, “Yaptıysan, hanıma ‘Yaptım” de. İtiraf et. Bunun tedavisi neyse olalım lütfen” diye konuştu. Eczacının “Böyle bir durum yok yani” demesi üzerine eşi “Ne o zaman bu?” diye sordu. Eczacı, “Ben özür diliyorum” diyerek karşılık verdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Görüntüler delil sayılırken eczacı gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından ise şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #taciz #çankaya #eczane

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