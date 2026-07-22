Ankara'da eğitim helikopteri düştü: 1 pilot hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde R44 tipi bir eğitim helikopteri helikopteri henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tarlaya düştü.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Pilot Eğitmeni Yasaözden Bakkal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli Bilgehan Kurtoğlu'nun yaralandığı öğrenilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay sonrası kamuoyuna yansıyan ilk görüntü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: TUSAŞ'A AİT HELİKOPTER DÜŞTÜ

Ankara Valiliği, Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırlarında TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğünü, kazada yaralanan 2 personelin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır" denildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre helikopterde bulunan 2 personelin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı belirtilerek, "Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Valilik, kazanın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak olay yerinin emniyet altına alındığını kaydetti. Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve araştırma çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düşmesi sonucu 2 personelin yaralanmasına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin koordinasyonunda 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Başsavcılık tarafından olay yeri inceleme çalışmalarının yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibince kazanın oluş şekline ilişkin rapor hazırlanması için gerekli talimatların verildiği, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

1 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaza sonucu 1 pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Eğitim helikopterinde eğitmen pilot olarak bulunan Emekli Albay Yasaözden Bakkal, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gürlek, "Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kazaya ilişkin adli sürece de değinen Gürlek, "Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" dedi.