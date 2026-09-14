Ankara'da 'FETÖ' operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde operasyon düzenlendi.
FETÖ/PDY’nin "gaybubet evlerinde" saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
4 GÖZALTI
Şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.