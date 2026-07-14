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Ankara'da gasp çetesine operasyon: 15 gözaltı

Ankara'da gasp çetesine operasyon: 15 gözaltı

14.07.2026 09:32:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'da gasp çetesine operasyon: 15 gözaltı

Ankara'da vatandaşları 'silahla tehdit' ederek paralarını veya gayrimenkullerini gasbettiği belirlenen 15 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kendisini 'Reşo Ağa' olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ile onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen toplam 14 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin, vatandaşları 'silahla tehdit' ederek paralarını veya gayrimenkullerini gasbettiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Bu kapsamda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

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