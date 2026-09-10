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Ankara'da ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlara 9 gözaltı: Neo-Nazi sembolleri ele geçirildi

Ankara'da ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlara 9 gözaltı: Neo-Nazi sembolleri ele geçirildi

10.09.2026 15:58:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'da ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlara 9 gözaltı: Neo-Nazi sembolleri ele geçirildi

Ankara'da polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, sosyal medyada ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 7'si çocuk 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda Nazi bayrakları, ırkçı semboller, maskeler ve çeşitli silahlar ele geçirildi.
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Ankara'da, polis ekipleri, sanal medyada ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 7'si adli süreçteki çocuk 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışmalarda, sanal medyada ırkçı ve şiddet içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 7'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 3 bıçak, ırksal şiddette aşırıcılık ile ilgili semboller, kuru kafa maskesi ve dijital materyaller ele geçirildi.

İlgili Konular: #ırkçılık