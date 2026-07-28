Ankara'da ishal, kusma, mide bulantısı şikâyetlerinde artış iddiası: ABB'den açıklama geldi

Başkent Ankara'da ishal, kusma, mide bulantısı ve benzeri sağlık şikâyetlerde artış yaşanıyor.

Sosyal medyada yurttaşlar sağlık şikayetlerini dile getirdi. Söz konusu semptomların sebebinin şebeke suyu olabileceği iddia edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) konuya dair açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın denetimleri ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçlarına göre içme suyunda halk sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada "Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir" denildi.

"İÇME SUYUNUN KALİTE PARAMETRELERİNİ KARŞILADIĞI TEYİT EDİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında Ankara’da görülen ishal, kusma, mide bulantısı ve benzeri sağlık şikâyetlerinin şebeke suyundan kaynaklanabileceği yönünde çeşitli iddialar yer almaktadır.

Ankara’da vatandaşlarımıza ulaştırılan içme suyu, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen düzenli denetim ve numune alma çalışmaları kapsamında sürekli olarak kontrol edilmektedir. Bunun yanı sıra ASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında da şebekeye verilen su 7 gün 24 saat esasına göre analiz edilmekte ve anlık olarak izlenmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır.

Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde içme suyu kalitesini kesintisiz olarak izlemeye ve analiz sonuçlarını sosyal medya hesaplarından ve internet web sitemizden her ay düzenli olarak paylaşmaktadır.”

SAĞLIK BAKANLIĞI KAYNAKLARI İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan BirGün'ün ulaştığı Sağlık Bakanlığı kaynakları iddiaları reddetti.

Bakanlık kaynakları ASKİ'nin de konuya dair açıklama yaptığına dikkat çekerek benzer iddiaların her yaz dile getirildiğini savundu.