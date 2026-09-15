Ankara’da LGBTİ+ soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Ankara’da “Ailem Güvende” adı altında yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 trans kadın tutuklandı.

Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurulu üyesi 14 kişi ile gazeteci Tuğba Tekerek’in ise hakimlik sorgularına henüz başlanmadı.

Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazeteci Tuğba Tekerek, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kaos GL Derneği’nin yedekler dahil yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 13 Eylül’de evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındı.

Ankara’da gözaltına alınan 21 kişi, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, 21 kişiden 20’sini tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ederken, bir kişi mükerrer suç nedeniyle serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler arasında, Gürcistan seçimlerini takip ederek Kaos GL internet sitesinde haberleştiren gazeteci Tuğba Tekerek de yer aldı.

SORUŞTURMA “MÜSTEHCENLİK” VE DERNEKLER KANUNU’NA MUHALEFET SUÇLAMALARI KAPSAMINDA

21 LGBTİ+ aktivistinin gözaltına alındığı soruşturma, “müstehcenlik” ve Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Adalet Bakanlığı, soruşturmanın “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında 15 ilde gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

EMNİYET İFADELERİNDE NELER SORULDU?

Gözaltındaki kişilere Emniyet’te; Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL), KaosGL.org internet sitesinde yer alan yazılar ve haberler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar ile Shibari Turkey isimli sosyal medya hesabı hakkında sorular yöneltildi.