Ankara’da madencilerin direnişi sürüyor: İşçiler taksit seçeneğini kabul etmiyor

Madenciler, Yıldızlar SSS Holding’den alacaklarını henüz tam olarak alabilmiş değil. Ankara’da direniş gösteren iki madenci grubundan biri olan Bağımsız Maden-İş Sendikası şirketle ödeme noktasında anlaşma sağlamasına karşın, Türkiye Maden-İş Sendikası holding binası önünde direnmeye devam ediyor. Cumhuriyet, dün holding binası önünde nöbeti sürdüren madencilerin yanına giderek alanın nabzını yokladı. Yolun kenarında direnişini sürdüren madenciler, yoldan geçen araçlara baretlerini kaldırarak selam verdi. Araçlar da korna çalarak madencileri selamladı, direnişlerine ses oldu. Sloganlar ve baretlerin sesi, işçilerin alacakları için yükseldi.

‘TAKSİT SEÇENEĞİNİ KABUL ETMİYORUZ’

Gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan, direnişin güncel durumuna yönelik bilgi verdi. Arslan, “Kıdem tazminatını almayan yaklaşık 250, kıdem farkını almayan 400, ihbar parasını almayan 100 kişi var. Bunların alacağı toplamda 200 milyon ediyor. Alacağın 10 milyonu ödendi, tamamı ödenene kadar buradayız. Taksit imkanı seçeneğini kabul etmiyoruz. 2016-2023 yılları arasındaki TMSF döneminden alacaklarımız var. Sözleşme kitapçığını ele geçirdik. Bunları da TMSF’den istiyoruz. Zaten TMSF kalan kalemleri ödemek için İBAN istedi. Görüşmelerde ödemeye çalıştıklarını söylüyorlar fakat çok düşük rakamlarla ödüyorlar” dedi.

‘HER GÜN İŞÇİLERİN YANINA GELECEĞİM’

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ da direnen işçileri ziyaret etti. İşçileri tek tek selamlayan Özdağ, daha sonra Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık’ın da aralarında bulunduğu bir heyetle holding yetkilileriyle görüşmek amacıyla binanın içerisine girdi. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası basın açıklaması yapan Özdağ, “Şirketin tutumu, güven ilişkilerini tamamen ortadan kaldıracak bir zemine gidiyor. İşçinin haklı taleplerini karşılanması konusunda verilen sözler yerine getirilmemeye devam ediyor” dedi.

TMSF'NİN KAPISINA DAYANACAKLAR

Özdağ, "Bir işverenin, Türkiye ağır bir ekonomik kriz yaşarken elinde kaynağı yoksa sıkışmasını anlarız. Ama böyle bir şey de söz konusu değil. Buna rağmen, bu şirket için çok büyük bir miktar olmayan ama maden işçileri için çok önemli olan bu miktarın ödenmemesi konusunda ısrarlı tavır sürüyor. Buradan artık şirketten çok, hükümete ve bakanlığa çağrı yapmak gerekiyor. Sayın bakan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar), bu şirket mi daha güçlü yoksa bakanlığınız mı göreceğiz. Ankara’da olduğum her gün, söz veriyorum ki madencilerin yanına geleceğim” değerlendirmesini yaptı.

Akçul ise, TMSF’ye borçların ödenmesi yönünde çağrı yaparak ödenmemesi durumunda eylemlerin bir sonraki durağının TMSF olacağını açıkladı.