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Ankara’da MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Ankara’da MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

16.09.2026 10:10:00
Güncellenme:
AA DHA
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Ankara’da MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından  yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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