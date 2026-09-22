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Ankara’da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama

Ankara’da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama

22.09.2026 09:22:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara’da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama

Ankara'da motosiklet çaldığı tespit edilen A.D. ve S.T., yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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Keçiören ilçesinde bir motosiklet 2 kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, motosikletin Altındağ ilçesine götürüldüğünü tespit etti.

A.D ve S.T., polis ekiplerinden kaçarken Altındağ’da yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüphelilerin motosikletin şasisini kazıdıkları ve bu şekilde satacakları tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelilerin motosikleti çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, hacizli yakalama kararı olan motosiklet, polis ekiplerince otoparka çekildi.

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