Ankara’da NATO karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 230 yurttaşın adli işlemi tamamlandı: NATO liderleri gitti, serbestlikler geldi!

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Zirvesi kapsamında kentte edata sıkıyönetim önlemleri alınarak, 13 günlük eylem yasağı ilan edilmişti. Ancak sol-sosyalist parti ve kurumlar eylem yasaklarına karşın NATO karşıtı eylem düzenlemişti.

YASAKLAR NATO KARŞITLIĞINI DİNDİREMEDİ

TKP ve HKP ayrı ayrı olarak 5 Temmuz’da; TİP, EMEP, EHP, Devrim Partisi, Halkevleri ve Kızılbayrak Kurtuluş ve Dikmen’de eşgüdümlü olarak 7 Temmuz’da eylem gerçekleştirdi. Söz konusu eylemler kolluk kuvvetlerince sert bastırıldı ve yüzlerce yurttaş gözaltına alındı.

AVUKATLAR DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

5 Temmuz’da gözaltına alınan ve ardından sağlık sorunları gerekçesiyle 5 TKP’li yurttaş serbest bırakıldı. Ardından ise gözaltına alınan 3 TKP’li, aralarında Halkevleri Genel Başkanı Av. Linda Sevinç Hocaoğulları’nın da bulunduğu 3 Halkevli ve 1’er TİP’li ve Devrim Partili olmak üzere 8 avukat talimat ikmaliyle adliyeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.

ADLİ İŞLEMLERİ İÇİN LİDERLERİN GİTMESİ BEKLENDİ

Gözaltına alınan yurttaşlar ise 7-8 Temmuz’da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nin tamamlanmasına denk gelecek şekildi 4 gün boyunca nezarethanede bekletilip, önceki gün ve dün adliyeye sevkleri yapıldı.

TKP’Lİ 3 YURTTAŞA EV HAPSİ

Bu kapsamda HKP’li 13 yurttaşın, sadece 4’ü adli kontrol şartı almak üzere, tamamı serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 131 TKP’li yurttaş önceki gün adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından 118 yurttaş serbest bırakılırken, 10 yurttaş çeşitli adli kontrol, 3 yurttaş da tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Ancak hâkimlik ise tutuklama talep edilen 3 kişiye yurt dışı çıkış yasağı ile 2 haftalık ev hapsi adli kontrol ve ev hapislerinin dolmasının ardından imza şartı ile serbest bıraktı.

230 YURTTAŞ SERBEST BIRAKILDI

7 Temmuz’dan beri gözaltında tutulan TİP, EMEP, EHP, Devrim Partisi, Halkevleri ile farklı çeşitli örgütlere üye olan toplam 78 yurttaş da dün adliyeye getirildi. Savcılık, 77’sini serbest bırakırken, 1 kişinin farklı bir dosyadan yakalaması bulunması nedeniyle TEM Şube Müdürlüğü’ne sevk edilmesine karar verdi. Böylece NATO karşıtı eylemlerden kaynaklı gözaltına alınan toplam 230 yurttaş, hiçbir cezai işlem göremeden serbest bırakılmış oldu.

BASIN ADLİYEYE SOKULMADI

Bunun yanı sıra 2 gün boyunca adliyede basın mensuplarına yönelik uygulamalar da dikkat çekti. Özellikle dün Turkuaz Basın kartı olmasına karşın basın mensupları adliyeye alınmadı. Basın mensuplarının sorusu üzerine güvenlik görevlileri, “Bize gelen talimat bu yönde” yanıtını verdi.