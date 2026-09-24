Ankara'da sokak ortasında katledildi: Gülhan Taş davasında savcı mütalaasını açıkladı

Aralık 2025'te Ankara'da hakkında daha önce 4 kez uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski sevgilisi Mehmet Say tarafından yol ortasında bıçaklanarak öldürülen Gülhan Taş hakkında yürütülen davaya dün devam edildi.

'KATLİAM YAPTI O ADAM'

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasına tutuklu sanık Say ile taraf vekilleri katıldı. Duruşmaya Taş'ın anne ve babası SEGBİS ile bağlandı. Maktulün anne ve babası; "Katliam yaptı o adam, şikayetçiyiz. Kızımın kimseye muhtaçlığı yoktu" dedi.

'DAVAYI UZATMAK İÇİN YAPILAN İFTİRALAR'

Anne ve babanın beyanlarının ardından Taş ailesinin avukatına söz verildi. Avukat; "Sanık, Gürhan'ın uyuşturucu kullanıp fuhuş yaptığını iddia etmiştir. Ancak sanığın, müvekkili öldürene kadar bu konularda bir şikayeti yoktur. Bunlar davayı uzatmak için yapılan iftiralardır. Sanık hakkında 'kişinin manevi varlığına hakaret' ve 'iftiradan' dava açılmasını talep ediyoruz" dedi.

'MAKTULE YÖNELİK İDDİALARINI YENİLEDİ'

Taş ailesinin avukatının ardından sanık Say'ın savunmasına geçildi. Say; cinayet aleti bıçağı özel yaptırmayıp internetten aldığını belirterek, maktul Taş'a yönelik uyuşturucu kullanımı ve fuhuş yaptığına yönelik iddialarını yeniledi. Say; maktul Taş'ın telefonunun açılıp incelenmesini istedi.

'BERAAT TALEBİMİZ YOK'

Say'ın avukatları ise "Maktulün yaşantısını kimse bilmiyor. Maktul bir cinayete uğradı ve bizim müvekkilimiz de bu davada yargılanıyor, beraat talebimiz de yok. Buradaki temel konumuz bu cinayet işlendi ama neden işlendi? TCK'deki haksız tahrik var mı yok mu; biz bunun üzerine duruyoruz" dedi.

SAVCI MÜTLAASINI AÇIKLADI

Tarafların savunmalarının ardından dosya savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında; sanık Say ile maktul Taş arasında bir yıla yakın husumet bulunduğunu belirtti.Savcı, sanığın olay günü aracını olayın gerçekleştiği adresin bulunduğu sokağa park ederek maktulün adresinin önüne gittiğini ve binadan çıkmasını yaklaşık 1 saat 40 dakika beklediğini ifade ederek; şunları kaydetti:

"Maktule husumet besleyen sanığın sabah saat O8.20'den itibaren maktulün bulunduğu binadan çıkmasını beklediği, maktulün arabaya binmesi üzerine aracının sağ ön camını kırdığı, maktul kaçmaya çalıştığında sanığın koşup yakalayarak maktulü yaklaşık 17 kez bıçakladığı, sonrasında elindeki bıçakla koşarken telefonunu düşürdüğünü düşünerek maktulün yanına dönüp 2 kez daha bıçakladığı, sonrasında ise kaçtığı anlaşılmıştır."

'EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME'

Savcı, soruşturma belgelerine göre sanığın maktul Taş'ı sürekli rahatsız ettiğinin anlaşıldığını, maktul Taş'ın sanık hakkında tehdit, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, mala zarar verme ve uyuşturucu konularında başvurularının bulunduğunu söyleyerek, mahkemeden sanığın "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

'SEVDİĞİM KADINI ÖLDÜRDÜM BEN'

Sanık Say, savcı mütalaasına karşı savunmasında; "Ne olur ne olmaz, Gürhan'ın erkek arkadaşı vardır diye o bıçağı yanımda taşıdım. Kendimi savunmak için yaptım. Ben yanına medeni şekilde konuşmak için gittim. Sevdiğim kadını öldürdüm ben. Hayatımı değiştirdim ben onun için. Onun yaptığı nankörlük. Tüm Türkiye'ye rezil etti beni. Bunu kimse konuşmuyor. Fuhuş var, otel odalarında kayıtlarımız var. Birlikte eve taşındığımızda uyuşturucu, kokain kullandığını öğrendim. Bunları herkes bilsin, beni suçluyor herkes. Ben asla tasarlama yapmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum" dedi.

'GÜLHAN TAŞ GEÇİMİNİ NASIL SAĞLIYORDU'

Sanık avukatları ise mütalaaya karşı; "Telefondaki bütün konuşmaların incelenemsini istiyoruz. Müvekkil ile maktulün tanışması para karşılığı buluşmak için olmuştur. Gürhan Taş geçimini nasıl sağlıyordu, müvekkilimiz gibi duygusuyla dolandırılan başkaları var mıydı? Davanın esasının bu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Say'in mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.