Ankara'da şüpheli ölüm: Cesedi barajda bulundu

Ankara'da Hakan Demirayak, 7 Eylül'de hayatını kaybeden bir yakınının taziyesine gitmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları, durumu polise bildirdi. Demirayak’ın kullandığı 06 DGD 023 plakalı otomobilin aynı gün saat 18.59'da Ankara Çevre Yolu'ndan geçişi tespit edildi.

Cep telefonunun açık olduğu belirlenen Hakan Demirayak, yapılan aramalara rağmen yanıt vermedi. Demirayak'ın cep telefonunun son olarak Çubuk Barajı çevresinde sinyal vermesi üzerine bölgede arama başlatıldı.

SU YÜZEYİNDE BULUNDU

Hakan Demirayak’ın kullandığı otomobil, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Çubuk-1 Barajı Viyadüğü üzerinde, kapıları kilitli ve kaputu açık halde bulundu. Demirayak’ın baraja girmiş olabileceği değerlendirilerek sualtı arama çalışması başlatıldı. Dün akşam başlatılan arama çalışmalarına polis dalgıç ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri katıldı. Demirayak’ın cansız bedenine, aracına yaklaşık 350 metre uzaklıkta, su yüzeyinde ulaşıldı. Hakan Demirayak’ın cenazesi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.