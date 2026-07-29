Ankara'da toplu istifa buluşması: CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye katıldılar

CHP'nin 39. Olağan Ankara İl Kongresinde seçilen 35 yönetim kurulu üyesi, 25 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Eski CHP'liler Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katılacaklarını açıkladı. Sakarya Caddesi'nde toplanan yüzlerce yurttaş YENİ Parti'nin yakında açılacak olan Mithatpaşa'daki ilçe binasına yürüdü.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Eski CHP Ankara Başkanvekili Yüksel Işık, "Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi bizi YENİ Parti sürecine millet sırtımızdan itti. Yani partiyi millet kurdu. Biz CHP’li siyasetçiler olarak, orada sonuna kadar hukuki mücadele verdik. Ama millet, ‘yeter artık’ dedi. Eskisiyle bağımızı oluşturan bu kimlikleri bırakıyor ve hep birlikte istifa ediyoruz. İstifaların çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. İstifa edenlerle birlikte Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in önderliğinde yeni bir Türkiye inşa etmek üzere yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Öyle bir yürüyüş gerçekleştireceğiz ki Ankara’da, yıl sonuna kadar 250 bin üyeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yolun sonu halkın iktidarıdır. Yürüyelim" diye konuştu.

Açıklamaya ve yürüyüşe CHP'den bugün istifa ettiğini duyuran Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de katıldı.