Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu: 350 siteye erişim engeli

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, internet ortamında yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri kapsamında yüzlerce internet sitesi ve sosyal medya adresini incelemeye aldı.

Jandarmadan edinilen bilgilere göre, 14-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye ve açık kaynak araştırmalarında 759 sosyal medya ve URL adresi incelendi.

420 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

İncelemeler sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına olanak sağladığı tespit edilen 350 yasa dışı bahis sitesi, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 site ile müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 66 internet sitesiBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirildi.

Böylece toplam 420 internet sitesine erişim engeli getirildi.

3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Çalışmalar kapsamında 2026 yılında meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik incelemeler de gerçekleştirildi.

Etimesgut ilçesinde meydana gelen iki nitelikli dolandırıcılık olayının Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldığı bildirildi. Olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.